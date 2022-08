IRVING, Texas – A total of 469 student-athletes have been named to the 2021-22 Academic All-Big 12 Rookie Team, which honors conference competitors who are new, including freshmen, at their respective league institution.



West Virginia led the way with 68 honorees, while Kansas followed with 56.



A total of 56 student-athletes were nominated with 4.00 grade point averages.



Nominated by each institution’s director of student-athlete support services, student-athletes on the Academic All-Big 12 Rookie Team must be new, first-time/incoming freshmen that have completed 24 semester hours of non-remedial coursework and achieved a cumulative GPA of at least 3.00.



Additionally, the student-athlete must have participated in at least one of their team’s scheduled contests and must have been a member of their respective team for their sport’s entire NCAA Championship segment. The Academic All-Big 12 Rookie Team was introduced in the 2012-13 academic year.

2021-22 Academic All-Big 12 Rookie Team

Talia De La Cruz, BaylorAcrobatics & TumblingUndecidedClermont, Fla.Addison Grandy, BaylorAcrobatics & TumblingHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesNiceville, Fla.Jordan Gruendler, BaylorAcrobatics & TumblingNutrition SciencesSan Antonio, TexasRakel Jeffries, BaylorAcrobatics & TumblingPre-NeuroscienceCanton, OhioMariah Polk, BaylorAcrobatics & TumblingHealth Science StudiesDallas, Ga.Catherine Wilkins, BaylorAcrobatics & TumblingBusinessHuntsville, UtahCortlan Castle, BaylorBaseballBusinessWoodway, TexasHenry Cone, BaylorBaseballBusinessBrenham, TexasCody Grebeck, BaylorBaseballCommunicationMidland, TexasMason Marriott, BaylorBaseballHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesTomball, TexasMax Miller, BaylorBaseballBusinessCarlsbad, Calif.Casen Neumann, BaylorBaseballHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesTomball, TexasMolly Canfield, BaylorEquestrianHealth Science StudiesChicago, Ill.Alexis Rutledge, BaylorEquestrianBusinessAltoona, IowaNadalee Vasquez, BaylorEquestrianHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesActon, Calif.Anne (Annie) Vorhies, BaylorEquestrianBusinessCanton, Ga.Monaray Baldwin, BaylorFootballHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesKilleen, TexasCicero (Cisco) Caston, BaylorFootballUndecidedWeatherford, TexasClayton Collier, BaylorFootballBusinessFrisco, TexasKyron Drones, BaylorFootballHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesPearland, TexasJared (Isaiah) Hankins, BaylorFootballBusinessLittle Rock, Ark.Tevin Williams, BaylorFootballPre-PsychologyStillwater, Okla.Zachary Heffernan, BaylorMen’s GolfCommunicationBoerne, TexasDrew Wrightson, BaylorMen’s GolfHealth Science StudiesZionsville, Ind.Ethan Muza, BaylorMen’s TennisBusinessPittsburgh, Pa.Preston York, BaylorMen’s Track & FieldBusinessRound Rock, TexasEmry Mcdonough, Baylor*SoftballHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesBosqueville, TexasGrace Powell, BaylorSoftballProfsnl Writing and RhetoricCrawford, TexasCaroline Rowatt, BaylorSoftballBusinessWaco, TexasKaci West, BaylorSoftballBusinessLiberty, TexasElise McGhee, BaylorVolleyballHealth Science StudiesSan Antonio, TexasJordan Ledington, Baylor*Women’s Cross CountryPre-NeuroscienceRound Rock, TexasCatherine Urbani, BaylorWomen’s Cross CountryExercise PhysiologyBellaire, TexasDevon Vopni, Baylor*Women’s Cross CountryHealth Science StudiesDallas, TexasTaylor Whitfield, BaylorWomen’s Cross CountryHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesHighlands Ranch, Colo.Alaina Zamorano, BaylorWomen’s Cross CountryExercise PhysiologySan Diego, Calif.Thamnida (BaiMai) Seema, BaylorWomen’s GolfHealth, Kinesiology, & Leisure StudiesBangkok, ThailandAva Colberg, Baylor*Women’s SoccerBusinessFrisco, TexasHaven Terry, BaylorWomen’s SoccerBusinessMissouri City, TexasSophia Wilson, BaylorWomen’s SoccerRecreationAmes, IowaKatherine (Kate) Zimmerman, BaylorWomen’s SoccerBusinessHouston, TexasAlina Shcherbinina, BaylorWomen’s TennisBusinessMoscow, RussiaAnita Sahdiieva, BaylorWomen’s TennisPsychologyKhmelnytskyi, UkraineKierstyn Ballard, BaylorWomen’s Track & FieldBusinessWestfield, Ind.Audrey Williamson, BaylorWomen’s Track & FieldBusinessDripping Springs, TexasBeau Freyler, Iowa StateFootballKinesiology and HealthColorado Springs, Colo.Jaylin Noel, Iowa StateFootballCommunication StudiesKansas City, Mo.Tyler Onyedim, Iowa StateFootballCommunication StudiesRichmond, TexasMyles Purchase, Iowa StateFootballCommunication StudiesDenver, Colo.Malik Verdon, Iowa StateFootballPublic RelationsHamilton, OhioJosie Bergstrom, Iowa StateGymnasticsKinesiology and HealthBoyden, IowaHannah Loyim, Iowa StateGymnasticsKinesiology and HealthMountain Lakes, N.J.Ana Palacios, Iowa StateGymnasticsGeneticsGuatemala City, GuatemalaRachel Wilke, Iowa StateGymnasticsKinesiology and HealthEast Rochester, N.Y.Magda Keck, Iowa StateSoccerEvent ManagementHoechst, AustriaLauren McConnell, Iowa StateSoccerBiologyBarrie, OntarioMorina Suter-Doerig, Iowa StateSoccerOpen OptionBerne, SwitzerlandClara Thimstrand, Iowa StateSoccerOpen OptionSundsvall, SwedenOlivia Wardlow, Iowa StateSoftballEnglishBettendorf, IowaCarley Caughron, Iowa StateSwimming & DivingKinesiology and HealthWaterloo, IowaFallon Dewitt, Iowa State*Swimming & DivingOpen OptionPortland, Ore.Lauren Kimball, Iowa StateSwimming & DivingDieteticsBuckingham, IowaMallory Miller, Iowa StateSwimming & DivingAccountingEden Prairie, Minn.Zachary Kraft, Iowa StateMen’s Track & FieldAnimal ScienceLeMars, IowaChase McPherson, Iowa State*Men’s Track & FieldFinanceMinnetonka, Minn.Danielle Hoyle, Iowa StateWomen’s Track & FieldBiologyChurdan, IowaAddi Heidemann, Iowa StateVolleyballKinesiology and HealthDiller, Neb.Brooke Stonestreet, Iowa StateVolleyballPre-BusinessOlathe, Kan.Denae Fritz, Iowa StateWomen’s BasketballOpen OptionMaryville, Tenn.Mary Kate King, Iowa StateWomen’s BasketballLinguisticsDubuque, IowaMaggie Vick, Iowa StateWomen’s BasketballPolitical ScienceMorristown, Tenn.Quinton Orr, Iowa StateMen’s Track & Field/Cross CountryBiologyHumboldt, IowaRiley Beach, Iowa StateWomen’s Track & Field/Cross CountryKinesiology and HealthOverland Park, Kan.Taylor Briggs, Iowa StateWomen’s Track & Field/Cross CountryDieteticsChapman, Kan.Isabella Heikes, Iowa StateWomen’s Track & Field/Cross CountryPsychologyJohnston, IowaPayton Allen, KansasBaseballBusiness AdministrationBentonville, Ark.Steven Andrews, KansasBaseballBusiness AdministrationDelray Beach, Fla.Stone Evers, KansasBaseballBusiness FinanceBirmingham, Ala.Tyler Gerety, KansasBaseballBusiness Management & LeadershipSeneca, Kan.KJ Adams, KansasMen’s BasketballLiberal Arts and SciencesAustin, TexasZach Clemence, KansasMen’s BasketballCommunication StudiesSan Antonio, TexasBobby Pettiford, KansasMen’s BasketballLiberal Arts and SciencesDurham, N.C.Danai Papadopoulou, KansasWomen’s BasketballAerospace EngineeringThessaloniki, GreeceSanna Strom, KansasWomen’s BasketballCommunication StudiesLulea, SwedenCobee Bryant, KansasFootballLiberal Arts & SciencesEvergreen, Ala.Cam’ron Dabney, KansasFootballSport ManagementAtlanta, Ga.Jayson Gilliom, KansasFootballSport ManagementSuwanee, Ga.Devin Neal, KansasFootballExercise ScienceLawrence, Kan.Cole Petrus, KansasFootballPre-BusinessSt. Louis, Mo.Kelan Robinson, KansasFootballPre-BusinessGrand Prairie, TexasWolfgang Glawe, KansasMen’s GolfPre-Sport ManagementSt. Leon-Rot, GermanyJordan Rothman, KansasWomen’s GolfSport ManagementDurbanville, South AfricaCaroline Wales, KansasWomen’s GolfFinanceBSBLa Quinta, Calif.Storm Alicie, KansasRowingApplied Behavior SciencesLiberty, Mo.Cara Barone, KansasRowingUndecidedKansas City, Mo.Ava Black, KansasRowingIllustrationWest Palm Beach, Fla.Amber Cayci, KansasRowingUndecidedWilliamsburg, VARylee Crowell, Kansas*RowingBiochemistryAtchison, Kan.Veronica Foss, KansasRowingChemical EngineeringEden Prairie, MNMC Garcia, KansasRowingMarketingOlathe, Kan.Jane Kaspar, KansasRowingMarketingOlathe, Kan.Karly Larson, KansasRowingMarketingFort Collins, Colo.Melia Martin, Kansas*RowingPhysical EducationEudora, Kan.Riley Shoots, KansasRowingIllustrationWaco, TexasLaura Teska, Kansas*RowingMolecular, Cellular & Developmental BiologyLawrence, Kan.Jackalynn Woelfel, KansasRowingElementary Education UnifiedBethalto, Ill.Olivia Bruno, KansasSoftballElementary EducationTopeka, Kan.Sara Roszak, KansasSoftballBusiness AdministrationLawrence, Kan.Raena Childers, KansasSoccerCommunity HealthGrain Valley, Mo.Magali Gagne, KansasSoccerPsychologyMontreal, QubecOlivia Winter, KansasSoccerBusiness AdministrationJacksonville Beach, Fla.Addi Barnes, Kansas*Women’s Swimming & DivingExercise ScienceOverland Park, Kan.Brigid Gwidt, KansasWomen’s Swimming & DivingSpeech, Language, Hearing: Sciences & DisordersCedarburg, Wisc.Ellie Howe, Kansas*Women’s Swimming & DivingMarketingBountiful, UtahClaire Hyatt, KansasWomen’s Swimming & DivingExercise ScienceLittle Rock, Ark.Eleni Kotzamanis, Kansas*Women’s Swimming & DivingMarketingGodrey, Ill.Karla Lessing, KansasWomen’s Swimming & DivingExercise ScienceBoulder, Colo.Lezli Sisung, KansasWomen’s Swimming & DivingEnvironmental ScienceFriendswood, TexasGeorge Jackson, KansasMen’s Track & FieldPsychologyHopkins, Minn.Alexander Jung, KansasMen’s Track & FieldPre-BusinessSaarlouis, GermanyBrady Koolen, KansasMen’s Track & FieldLiberal Arts and ScienceLincoln, Neb.Clayton Simms, KansasMen’s Track & FieldSports ManagementWatson, La.Mateo Vargas Cataldo, KansasMen’s Track & FieldBusiness AdministrationParaguayAvery Brooks, Kansas*Women’s Track & FieldExercise ScienceGeorgetown, TexasKennedy Doakes, KansasWomen’s Track & FieldFinanceThe Woodlands, TexasLauren Heck, KansasWomen’s Track & FieldExercise ScienceOverland Park, Kan.Alyse Moore, KansasWomen’s Track & FieldPre-NursingLouisburg, Kan.Paige Twiehaus, KansasWomen’s Track & FieldMechanical EngineeringJenks, Okla.Caroline Bien, Kansas*VolleyballBusiness AdministrationOverland Park, Kan.London Davis, KansasVolleyballBehavioral NeuroscienceGalena, OhioCamryn Turner, KansasVolleyballSport ManagementTopeka, Kan.Brendan Jones, Kansas StateBaseballNutritional SciencesGreenbrier, Tenn.Landry Jurecka, Kansas StateBaseballKinesiologyGreenwood, Ark.Tyson Neighbors, Kansas StateBaseballBusiness AdministrationRoyse City, TexasDillon Pearson, Kansas StateBaseballKinesiologySan Marcos, Calif.Cayden Phillips, Kansas StateBaseballBusiness AdministrationAmarillo, TexasRemington Isaac, Kansas StateWomen’s GolfBusiness AdministrationMontgomery, TexasLilly Whitley, Kansas StateWomen’s GolfPsychologyEdmond, Okla.Adah Anderson, Kansas State*SoccerIntegrative PhysiologyKansas City, Mo.Kenzi Gillispie, Kansas StateSoccerBusiness AdministrationNewton, Kan.Joey Lujan, Kansas StateSoccerNutrition and HealthGilbert, Ariz.Florentine Dekkers, Kansas StateTennisKinesiologyAmmerzoden, NetherlandsKate Kowalik, Kansas StateWomen’s Track & FieldBusiness AdministrationPrairie Village, Kan.Velecia Williams, Kansas StateWomen’s Track & FieldOpen OptionPortland, JamaicaThomas Hazen, Kansas StateMen’s Track & FieldBusiness AdministrationOverland Park, Kan.Kavian Kerr, Kansas StateMen’s Track & FieldBusiness AdministrationSt. Catherine, JamaicaEmil Uhlin, Kansas State*Men’s Track & FieldBiologyFalun, SwedenAndrew Leingang, Kansas StateFootballChemical EngineeringBismarck, N.D.Chris Tennant, Kansas State*FootballBusiness AdministrationShawnee, Kan.Molly Ramsey, Kansas StateVolleyballLife SciencesRoca, Neb.Brylee Glenn, Kansas StateWomen’s BasketballBusiness AdministrationKansas City, Mo.Serena Sundell, Kansas State*Women’s BasketballBusiness AdministrationMaryville, Mo.Madelyn Barrett, Kansas StateRowingIntegrative Physiology/KinesiologySpringfield, Mo.Jayden Brandt, Kansas State*RowingChemistryTopeka, Kan.Chloe Daniels, Kansas StateRowingSecondary EducationGrantville, Kan.Halle Fee, Kansas StateRowingAthletic Training & Rehab SciencesLee’s Summit, Mo.Faith Gates, Kansas StateRowingGraphic DesignAnthony, Kan.Gracyn McClain, Kansas StateRowingHuman Development & Family SciencesWichita, Kan.Symone Simmons, Kansas StateRowingHospitality ManagementGarden City, Kan.Sarah Schrage, Kansas StateRowingPark Management & ConservationSalina, Kan.Keegan Allen, OklahomaBaseballHealth and Exercise ScienceRogers, Ark.Luke Carrell, OklahomaBaseballBusinessDavis, Calif.Wallace Clark, OklahomaBaseballFinanceTulsa, Okla.John Spikerman, OklahomaBaseballHealth and Exercise ScienceMontgomery, TexasColton Sundloff, OklahomaBaseballMarketingErda, UtahJake Moser, OklahomaMen’s BasketballBusinessWilmette, Ill.C.J. Noland, OklahomaMen’s BasketballSports BusinessWaxahachie, TexasKelvin Gilliam, OklahomaFootballJournalismRichmond, Va.Drew Goodman, OklahomaMen’s GolfEconomicsNorman, Okla.Emre Dodanli, OklahomaMen’s GymnasticsHealth and Exercise ScienceMilton, OntarioBrigham Frentheway, OklahomaMen’s GymnasticsBiologyCheyenne, Wyo.Cailen Walker, OklahomaMen’s GymnasticsBiologyHercules, Calif.Jordan Hasson, OklahomaMen’s TennisBusinessZichron Yaakov, IsraelAntonio Florcruz, OklahomaMen’s Track & FieldCommunicationSouthlake, TexasGage Hensey, OklahomaMen’s Track & FieldJournalismHouston, TexasPeter Makuei, OklahomaMen’s Track & FieldCommunity HealthMoshi, TanzaniaKaley Perkins, OklahomaWomen’s BasketballBiologyHouston, TexasEmma Svoboda, OklahomaWomen’s BasketballHealth and Exercise ScienceLa Quinta, Calif.Kelbie Washington, OklahomaWomen’s BasketballUndecidedNorman, Okla.Hannah Bruhn, Oklahoma*RowingInternational BusinessConway, Ark.Allison Duff, OklahomaRowingManagementDelran, N.J.Katie Hall, OklahomaRowingJournalismLithia, Fla.Mary Langdon, OklahomaRowingBiologyDallas, TexasCharlotte Lynch, OklahomaRowingPublic RelationsLibertyville, Ill.Lillian Rector, OklahomaRowingArtEdmond, Okla.Ava Woolery, Oklahoma*RowingChemical EngineeringPiedmont, Okla.Madison Zieschang, OklahomaRowingSupply Chain ManagementKaty, TexasDanielle Sievers, OklahomaWomen’s GymnasticsUndecidedGary, S.D.Keera Melenhorst, OklahomaWomen’s SoccerEngineeringOttawa, OntarioSheridan Michel, OklahomaWomen’s SoccerHealth and Exercise ScienceUnionville, OntarioElla Pappas, Oklahoma*Women’s SoccerMarketingEdmond, Okla.Anna Perry, OklahomaWomen’s SoccerHealth and Exercise ScienceTulsa, Okla.Bailey Wesco, OklahomaWomen’s SoccerEarly Childhood EducationMidlothian, TexasJordy Bahl, OklahomaSoftballSocial Studies EducationPapillion, Neb.Sophia Nugent, OklahomaSoftballCriminologySeal Beach, Calif.Emma Staker, OklahomaWomen’s TennisBusinessTulsa, Okla.Jada Atkinson, OklahomaWomen’s Track & FieldSports BusinessMoore, Okla.Gabi Barrera, OklahomaWomen’s Track & FieldPsychologyFort Worth, TexasKaty Bush, OklahomaWomen’s Track & FieldPre-Physical TherapyAmarillo, TexasMikayla Hayes, OklahomaWomen’s Track & FieldBusinessFort Worth, TexasOlivia Lueking, Oklahoma*Women’s Track & FieldPre-NursingLeague City, TexasAllie Lyda, OklahomaWomen’s Track & FieldChemical EngineeringFlower Mound, TexasAriel Pedigo, OklahomaWomen’s Track & FieldHealth and Exercise ScienceBaton Rouge, La.Grace Williamson, OklahomaWomen’s Track & FieldBusinessSouthlake, TexasKristen Birmingham, OklahomaVolleyballEnvironmental DesignKansas City, Mo.Peyton Dunn, OklahomaVolleyballUndecidedParker, Colo.Callie Kemohah, Oklahoma*VolleyballBusinessLucas, TexasCayden Brumbaugh, Oklahoma State*BaseballMarketingEdmond, Okla.Ian Daugherty, Oklahoma State*BaseballUndeclaredKingfisher, Okla.Zach Ehrhard, Oklahoma StateBaseballApplied Exercise ScienceTampa, Fla.Ryan Ure, Oklahoma StateBaseballGeneral BusinessEaton, Colo.Quincee Clark, Oklahoma StateEquestrianAgribusinessIndianola, Miss.Carter Bernard, Oklahoma StateFootballSports ManagementStillwater, Okla.Kendal Daniels, Oklahoma StateFootballUndeclaredBeggs, Okla.Raymond Gay, Oklahoma StateFootballEntrepreneurshipRed Oak, TexasAden Kelley, Oklahoma State*FootballAgribusinessThomas, Okla.Jordan Wilson, Oklahoma StateMen’s GolfGeneral BusinessEdmond, Okla.Francisco Pini, Oklahoma StateMen’s TennisGeneral BusinessTigre, ArgentinaAdam Bogerding, Oklahoma StateMen’s Track & FieldFinanceBoerne, TexasBen Calunski, Oklahoma StateMen’s Track & FieldEntrepreneurshipGeneva, Ill.Gabriel Simonsen, Oklahoma StateMen’s Track & FieldBiologyMustang, Okla.Tatum Clopton, Oklahoma StateSoftballPre-PsychologyLawrence, Kan.Brianna Evans, Oklahoma State*SoftballPhilosophyRed Oak, TexasTatum Sparks, Oklahoma StateSoftballGeneral BusinessShawnee, Okla.Tracey Bershers, Oklahoma StateWomen’s BasketballUndeclaredFort Smith, Ark.Tori Garza, Oklahoma StateWomen’s BasketballArtNew Caney, TexasMacie James, Oklahoma StateWomen’s BasketballApplied Exercise ScienceFresno, Calif.Oona Orpana, Oklahoma State*Women’s TennisGeneral BusinessHamina, FinlandSofia Rojas, Oklahoma StateWomen’s TennisConstruction Engineering TechnologyBradenton, Fla.Manachaya Sawangkaew, Oklahoma StateWomen’s TennisUniversity StudiesSingburi City, ThailandMichaella Atteberry, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldPhysiology/Pre-Medical SciencesTulsa, Okla.Brooke Bayles, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldApplied Exercise ScienceJenks, Okla.Allison Bliss, Oklahoma State*Women’s Track & FieldApplied Exercise ScienceFarmington, N.M.Sara Byers, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldEconomicsRockford, Minn.Emily Carter, Oklahoma State*Women’s Track & FieldPre-PsychologyBethel Park, Pa.Natalia Cleveland, Oklahoma State*Women’s Track & FieldNutritional Sciences/Allied HealthBroken Arrow, Okla.Ann Molenhouse, Oklahoma State*Women’s Track & FieldManagementAurora, Ill.Abby Pickett, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldMarketingTomball, TexasGrace Ping, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldMarketingPhoenix, Ariz.Kennadi Price, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldPsychologyWeatherford, Okla.Krystal Rodriguez, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldApplied Exercise ScienceMiami, Fla.Colleen Stegmann, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldIndustrial Engineering & ManagementFrisco, TexasOlivija Vaitaityte, Oklahoma StateWomen’s Track & FieldMarketingVilnius, LithuaniaCarter Young, Oklahoma StateWrestlingElementary EducationStillwater, Okla.Joe Banta III, TCUBaseballMovement ScienceFort Worth, TexasOwen Blackledge, TCUBaseballEconomicsNorth Canton, OhioCohen Feser, TCUBaseballBusinessSan Antonio, TexasBrody Green, TCUBaseballBusinessOwasso, Okla.Logan Maxwell, TCUBaseballBusinessLima, OhioHunter Teplanszky, TCUBaseballMovement ScienceFlower Mound, TexasGray Thomas, TCUBaseballBusinessOklahoma City, Okla.Cole Despie, TCUMen’s BasketballBusinessSan Jose, Calif.Noah Bolticoff, TCUFootballCriminal JusticeRose Hill, Kan.Matthew Kerr, TCUFootballCommunicationsMason, TexasDavid Ekdahl, TCUMen’s Swimming & DivingBusinessMalmo, SwedenPhillip Endom, TCUMen’s Swimming & DivingSpeech PathologyNew Orleans, La.Alec Hubbard, TCUMen’s Swimming & DivingMechanical EngineeringCharlotte, N.C.Jake Lithcfield, TCUMen’s Swimming & DivingGraphic DesignFulshear, TexasTristan McFarland, TCUMen’s Swimming & DivingBusinessDenver, Colo.Brady White, TCUMen’s Swimming & DivingCommunicationsTampa, Fla.Jadon Wuilliez, TCUMen’s Swimming & DivingMechanical EngineeringSt. John’s, Antigua and BarbudaLui Maxted, TCUMen’s TennisEconomicsWorthing, EnglandStone Burke, TCUMen’s Track & FieldBusinessSt. Louis, Mo.Bryce Fisher, TCUMen’s Track & FieldCommunicationsGlen Rock, N.J.Clay Macdonald, TCUMen’s Track & FieldBusinessMarshfield, Mass.Finn Riley, TCUMen’s Track & FieldCommunications and Political ScienceBrewster, Mass.Noah Winters, TCUMen’s Track & FieldEconomicsWindsor, Conn.Paige Bradley, TCUWomen’s BasketballBusinessDallas, TexasSidney Dunham, TCUEquestrianNursing Minor: Child DevelopmentJonesboro, Ark.Emily Lucibello, TCU*EquestrianBusinessNaperville, Ill.Chloe Peebles, TCUEquestrianStrategic CommunicationsCoral Gables, Fla.Laurel Smith, TCUEquestrianBusinessHalifax, Mass.Jenevieve Welker, TCUEquestrianCriminal JusticeReno, Nev.Elizabeth West, TCUEquestrianBiologyWilliamston, Mich.Avery Blake, TCUWomen’s GolfBusinessThe Woodlands, TexasCaitlyn Macnab, TCUWomen’s GolfHealth and FitnessJohannesburg, South AfricaAnne White, TCURifleDeaf and Hard of HearingSan Antonio, TexasGianna Yokoe, TCURiflePsychologyHilo, HawaiiJacqueline Barnes, TCUSoccerBusinessSpring, TexasBrenna Brosma, TCUSoccerHealth and FitnessFrisco, TexasPaige Crews, TCUSoccerPre MajorOrange Park, Fla.Camryn Lancaster, TCUSoccerStrategic CommunicationsMansfield, TexasLauren Memoly, TCUSoccerBusinessLaguna Hills, Calif.Olivia Pena, TCUSoccerInterior DesignIrving, TexasLuana Araco Dominguez, TCUBeach VolleyballBusinessMalaga, SpainHailey Hamlett, TCUBeach VolleyballBusinessNew Braunfels, TexasJosephine Sek, TCUBeach VolleyballMovement ScienceMississauga, OntarioClaire Chahbandour, TCUWomen’s Swimming & DivingPolitical Science-InternationalDenver, Colo.Jeanne Dahmen, TCUWomen’s Swimming & DivingHealth and FitnessMontreal, QuebecJordan Edwards, TCU*Women’s Swimming & DivingCriminal JusticeCummings, Ga.Anna Kwong, TCUWomen’s Swimming & DivingBiologyOmaha, Neb.Rylee Moore, TCUWomen’s Swimming & DivingBiologyBaton Rouge, La.Olivia Rhodes, TCUWomen’s Swimming & DivingNutritionCharlotte, N.C.Ibukunoluwa Alausa, TCUWomen’s Track & FieldBiologyPlano, TexasSamantha Callaway, TCUWomen’s Track & FieldInterior DesignSouthhampton, EnglandEmma Seetoo, TCUWomen’s Track & FieldDeaf and Hard of HearingCentreville, Va.Cecily Bramschreiber, TCUVolleyballInterior DesignLucas, TexasLuke Harrison, TexasBaseballUndeclaredFriendswood, TexasJoshua Stewart, TexasBaseballBusinessGeorgetown, TexasBert Auburn, TexasFootballUndeclaredFlower Mound, TexasD.J. Harris, TexasFootballExercise ScienceNew Caney, TexasGunnar Helm, TexasFootballUndeclaredEnglewood, Colo.Byron Murphy, TexasFootballPhysical Culture & SportsDesoto, TexasDevin Richardson, TexasFootballPhysical Culture & SportsKlein, TexasChristian Rizzi, TexasFootballUndeclaredMetairie, La.Ja’Tavion Sanders, TexasFootballPhysical Culture & SportsDenton, TexasXavier Worthy, TexasFootballUndeclaredFresno, Calif.Charles Wright, TexasFootballEconomicsAustin, TexasAdam Fusti-Molnar, TexasMen’s Swimming & DivingBusinessAustin, TexasLuke Hobson, TexasMen’s Swimming & DivingUndeclaredReno, Nev.Jackson Huckabay, TexasMen’s Swimming & DivingBusinessKingsburg, Calif.Nathan Quarterman, TexasMen’s Swimming & DivingBusinessBoise, IdahoMarko Vujosevic, TexasMen’s Swimming & DivingUndeclaredRound Rock, TexasIsaac Alonzo, TexasMen’s Track & FieldPhysical Culture & SportsLubbock, TexasConnor Boenig, TexasMen’s Track & FieldHuman Dimensions of OrganizationsHutto, TexasCole Lindhorst, TexasMen’s Track & FieldInternational Relations & Global StudiesKaty, TexasSolomon Washington, TexasMen’s Track & FieldBusinessRound Rock, TexasTiffany Cao, TexasWomen’s GolfUndeclaredMidlothian, TexasBo Park, TexasWomen’s GolfJournalismFarmers Branch, TexasAnna Garrison, TexasRowingEnvironmental ScienceSeattle, Wash.Casey Gomes, TexasRowingRadio-Television-FilmLarchmont, N.Y.Sue Holderness, TexasRowingBusinessCharlotte, N.C.Grace Holland, TexasRowingSustainability StudiesTauranga, New ZealandJessica Jamieson, TexasRowingBiologyBedford, TexasTaryn Kooyers, TexasRowingBusinessSpring, TexasAndrijana Mijailovic, TexasRowingPsychologyBelgrade, SerbiaNadja Yaroschuk, TexasRowingBiologySan Francisco, Calif.Karen Yin, TexasRowingBusinessRound Rock, TexasAmelia Abbott, TexasSoccerPsychologyNelson, New ZealandEmily Jane Cox, TexasSoccerUndeclaredDallas, TexasLexi Missimo, TexasSoccerUndeclaredSouthlake, TexasHolly Ward, TexasSoccerSociologyNorth Vancouver, British ColumbiaKatie Cimusz, TexasSoftballBusinessHumble, TexasVanessa Quiroga, TexasSoftballPhysical Culture & SportsCorpus Christi, TexasSophia Simpson, TexasSoftballCommunication & LeadershipMont Belvieu, TexasEllie Andrews, TexasWomen’s Swimming & DivingUndeclaredDublin, OhioChloe Bishop, TexasWomen’s Swimming & DivingApplied Movement ScienceJupiter, Fla.Morgan Brophy, Texas*Women’s Swimming & DivingUndeclaredScottsdale, Ariz.Ava Collinge, TexasWomen’s Swimming & DivingNeuroscienceEverett, Wash.Riley Courtney, TexasWomen’s Swimming & DivingUndeclaredScottsdale, Ariz.Channing Hanley, TexasWomen’s Swimming & DivingUndeclaredOrinda, Calif.Hailey Hernandez, TexasWomen’s Swimming & DivingBiologySouthlake, TexasOlivia McMurray, TexasWomen’s Swimming & DivingBusinessFort Myers, Fla.Jordan Morgan, TexasWomen’s Swimming & DivingUndeclaredGilory, Calif.Sadie Runeman, TexasWomen’s Swimming & DivingUndeclaredAustin, TexasGrace Thomas, Texas*Women’s TennisAstronomyBrisbane, AustraliaSabina Zeynalova, TexasWomen’s TennisUndeclaredKyiv, UkraineEva Jess, Texas*Women’s Track & FieldUndeclaredEl Paso, TexasAllyson Little, TexasWomen’s Track & FieldBiologyEl Paso, TexasAckelia Smith, TexasWomen’s Track & FieldExercise ScienceBog Hole, JamaicaMadeline Correa, Texas Tech*VolleyballCommunication StudiesSan Antonio, TexasMadison Gilliland, Texas TechVolleyballHuman Development & Family StudiesCoppell, TexasCalum Scott, Texas Tech*Men’s GolfSport ManagementNairn, ScotlandTakesayu Sekiguchi, Texas Tech*Men’s TennisPublic RelationsTokyo, JapanMacy Blackburn, Texas TechSoccerMarketingKeller, TexasKennedy Chambers, Texas TechSoccerUndecidedChandler, Ariz.Alexis Fowlkes, Texas TechSoccerMarketingThe Woodlands, TexasHailey Palmer, Texas Tech*SoccerKinesiologyOverland Park, Kan.Cassie Taylor, Texas Tech*SoccerNutrional Sciences DieteticsAllen, TexasAshleigh Williams, Texas TechSoccerAnimal ScienceAllen, TexasJaycee Willingham, Texas Tech*SoccerBiologyYukon, Okla.Libby Fleming, Texas TechWomen’s GolfMarketingSan Diego, Calif.Chiara Horder, Texas TechWomen’s GolfExplore Business & IndustryBaldham, GermanyKylee Loewe, Texas TechWomen’s GolfCommunication StudiesScottsdale, Ariz.Chelsea Romas, Texas TechWomen’s GolfEconomicsCoppell, TexasLauden Brooks, Texas TechBaseballSport ManagementMt. Carmel, OhioDrew Reynolds, Texas TechBaseballCivil EngineeringChehalis, Wash.Kyle Robinson, Texas TechBaseballSport ManagementVienna, Va.Owen Washburn, Texas TechBaseballSport ManagementWebster, Wisc.Hudson White, Texas TechBaseballMechanical EngineeringKeller, TexasErna Carlin, Texas TechSoftballKinesiologyHempstead, TexasDemi Elder, Texas TechSoftballHuman Development & Family SciencesLeague City, TexasKarson Jennings, Texas TechSoftballHuman Development & Family SciencesPurcell, Okla.Madeline Kuehl, Texas TechSoftballPsychologyLongmont, Colo.Ranci Willis, Texas TechSoftballSociologyCorinth, TexasFanny Arendt, Texas TechWomen’s Track & FieldPsychologyEsch-Sur-Alzette, LuxembourgOlivia Cade, Texas TechWomen’s Track & FieldPsychologyRockwall, TexasGrace Cunningham, Texas TechWomen’s Track & FieldCommunication StudiesLas Vegas, Nev.Sydney George, Texas TechWomen’s Track & FieldBiologyMcKinney, TexasMara Hering, Texas TechWomen’s Track & FieldBiologyMcGregor, TexasAlexis Ivy, Texas TechWomen’s Track & FieldBiologyDenver City, TexasMelanie Jacobs, Texas Tech*Women’s Track & FieldAccountingAberdeen, S.D.Taylor Limbaugh, Texas Tech*Women’s Track & FieldAgricultural CommunicationsSchulenburg, TexasMadeline McElroy, Texas TechWomen’s Track & FieldPre NursingDallas, TexasAllison Sharer, Texas TechWomen’s Track & FieldHuman SciencesThe Woodlands, TexasTorrye Tyler, Texas TechWomen’s Track & FieldNutritional Sciences DieteticsBrock, TexasSarah Zdansky, Texas TechWomen’s Track & FieldAnimal SciencesKaty, TexasJerand Bradley, Texas TechFootballUndecidedFrisco, TexasJacoby Jackson, Texas TechFootballSport ManagementArlington, TexasJackson Knotts, Texas TechFootballCreative Media IndustriesPlant City, Fla.Nehemiah Martinez, Texas TechFootballUndecidedLubbock, TexasBehren Morton, Texas TechFootballCreative Media IndustriesEastland, TexasMason Tharp, Texas TechFootballSupply Chain ManagementKlein, TexasCam’Ron Valdez, Texas TechFootballExplore Business & IndustryRockdale, TexasSaga Ukkonen, Texas TechWomen’s BasketballCOBAHelsinki, FinlandChantae Embry, Texas TechWomen’s BasketballGeneral StudiesNorman, Okla.Oskar Edlund, Texas TechMen’s Track & FieldEconomicsStockholm, SwedenDemitrius Guerrero, Texas TechMen’s Track & FieldFoundational EngineeringAmarillo, TexasLuka Meinke, Texas Tech*Men’s Track & FieldAdvertisingSchwerin, GermanyColton Naffziger, Texas TechMen’s Track & FieldFoundational EngineeringNormal, Ill.Soham Patil, Texas TechMen’s Track & FieldFoundational EngineeringFrisco, TexasTommy Beam, West VirginiaBaseballEngineeringGibsonia, Penn.Grant Hussey, West VirginiaBaseballGeneral BusinessWashington, W.Va.Michael Kilker, West VirginiaBaseballSport ManagementHazleton, Penn.Aidan Major, West VirginiaBaseballHealth and Well-BeingMill Hall, Penn.Deaton Oak, West VirginiaBaseballSport ManagementLagrange, Ky.Chris Sleeper, West VirginiaBaseballExploratory PathwayHenrietta, N.Y.William Watson, West VirginiaBaseballCriminologyBrampton, OntarioJonathan Weatherholt, West VirginiaBaseballFinanceMars, Penn.Kobe Johnson, West VirginiaMen’s BasketballUndecidedCanton, OhioJames Okonkwo, West VirginiaMen’s BasketballUndecidedMaidenhead, EnglandCaden Biser, West VirginiaFootballExercise PhysiologyMorgantown, W.Va.Aubrey Burks, West VirginiaFootballSport ManagementOakridge, Fla.William Crowder, West VirginiaFootballBusinessGardendale, Ala.Treylan Davis, West VirginiaFootballSport ManagementJackson, OhioJustin Johnson, West VirginiaFootballExploratory PathwaySt. Louis, Mo.Davis Mallinger, West VirginiaFootballMultidisciplinary StudiesMelbourne, Fla.Saint Mcleod, West VirginiaFootballExploratory PathwayPhiladelphia, Penn.James Milum, West VirginiaFootballGeneral BusinessKenova, W.Va.Kaden Prather, West VirginiaFootballCriminologyMontgomery Village, Md.Tomas Rimac, West VirginiaFootballCoaching & Performance ScienceBrunswick, OhioHammond Russell, West VirginiaFootballBusinessDublin, OhioEdward Vesterinen, West VirginiaFootballBusinessHelsinki, FinlandVictor Wikstrom, West VirginiaFootballCommunication StudiesUppsala, SwedenBrooke Alban, West Virginia*GymnasticsPsychologyUrbana, Md.Brynn Freehling, West VirginiaGymnasticsExploratory PathwaySouthington, Conn.Heidi Hartje, West VirginiaGymnasticsAccountingFrederick, Md.Anna Leigh, West VirginiaGymnasticsExercise PhysiologySt. Michael, Minn.Natalie Perrin, West Virginia*RifleSports & Adventure MediaCoopersville, Mich.Grace Cronen, West VirginiaRowingEngineeringTampa, Fla.Grace Fay, West VirginiaRowingForensic BiologyOrlando, Fla.Mayley Guitard, West VirginiaRowingEngineeringMesa, Ariz.Violet Hewett, West VirginiaRowingExercise PhysiologyClermont, Fla.Ksenia Kaluderovic, West VirginiaRowingManagementBelgrade, SerbiaAva Milano, West VirginiaRowingEngineeringAlexandria, Va.Bailey South, West VirginiaRowingAnthropologyJamestown, N.Y.Otto Ollikainen, West VirginiaMen’s SoccerBusinessHelsinki, FinlandMaxwell Trethewey, West VirginiaMen’s SoccerCivil EngineeringCharleston, W.Va.Aria Bilal, West VirginiaWomen’s SoccerSport ManagementBowie, Md.Dilary Heredia-Beltran, West VirginiaWomen’s SoccerExercise PhysiologyWichita, Kan.Rhea Kijowski, West VirginiaWomen’s SoccerExercise PhysiologyWaynesburg, Penn.Annika Leslie, West VirginiaWomen’s SoccerExercise PhysiologyHalifax, Nova ScotiaLisa Schoppl, West VirginiaWomen’s SoccerCoaching & Performance ScienceRegensburg, GermanyLeah Sparacio, West VirginiaWomen’s SoccerExercise PhysiologyFarmingdale, N.Y.Hayden Apel, West VirginiaMen’s Swimming & DivingHealth and Well-BeingHilliard, OhioRiley Brown, West VirginiaMen’s Swimming & DivingFinanceBaton Rouge, La.Glenn Eloriaga, West VirginiaMen’s Swimming & DivingSTEM PathwayBurlington, OntarioWilliam Ingram, West VirginiaMen’s Swimming & DivingSport ManagementEdmond, Okla.Reilly Keaney, West VirginiaMen’s Swimming & DivingExercise PhysiologyGreensboro, N.C.Braden Osborn, West VirginiaMen’s Swimming & DivingJournalismMason, OhioWesley Schauer, West VirginiaMen’s Swimming & DivingPhysical Education & KinesiologyBeavercreek, OhioJake Young, West VirginiaMen’s Swimming & DivingComputer ScienceMason, OhioMorgan Burton, West VirginiaWomen’s Swimming & DivingSport & Exercise PsychologyMidlothian, Va.Miranda Kirtley, West VirginiaWomen’s Swimming & DivingEngineeringDaleville, Va.Emily Knorr, West VirginiaWomen’s Swimming & DivingExercise PhysiologySalisbury, N.C.Sarah Krusinski, West Virginia*Women’s Swimming & DivingHealth and Well-BeingCincinnati, OhioMia Walters, West Virginia*Women’s Swimming & DivingPhysical Education & KinesiologyDacula, Ga.Camilla Bossi, West Virginia*TennisEngineeringSao Paulo, BrazilKendall Kovick, West VirginiaTennisForensic ExaminerLas Vegas, Nev.Michaela Kucharova, West Virginia*TennisManagementMilotice Nad Becvou, Czech RepublicCatherine Wassick, West VirginiaTennisExercise PhysiologyMorgantown, W.Va.Ghamani Houge, West VirginiaTrack & FieldNeuroscienceHopewell, Va.Eden Williams, West VirginiaTrack & FieldBiologyFairmont, W.Va.Madison Page, West VirginiaVolleyballSport & Exercise PsychologyMarietta, Ga.Blake Boyers, West Virginia*WrestlingFinanceFairmont, W. Va.Michael Dolan, West VirginiaWrestlingEngineeringMartinsburg, W.Va.George Johnson, West VirginiaWrestlingMarketingCharlotte, N.C.Tristan Kemp, West Virginia*WrestlingSport ManagementOakham, Mass.Jace Schafer, West VirginiaWrestlingGeneral BusinessWalworth, N.Y.